Medewerker vastgebonden bij gewapende overval tabakswinkel in Oost

Bij een gewapende overval op een tabakswinkel aan de Eerste Oosterparkstraat in Oost is vanochtend een medewerker vastgebonden. De medewerker werd bij het openen van de zaak overmeesterd met een vuurwapen.

De overval gebeurde rond 07.15 uur. De overvaller had volgens de politie en opvallende jas aan in de kleuren rood, wit en zwart.

De verdachte is er na de overval vandoor gegaan op een fiets. Hij had twee tassen bij zich waar vermoedelijk de buit in zat, aldus de politie.