Verdachte neemt duizenden euro's op met bankpas van ouder echtpaar

De eigenaren van de bankpas zijn twee bejaarden mensen uit de provincie Overijssel. Ze dachten eind mei in te loggen bij hun bank, maar bleken dit via een valse link te doen. Criminelen keken mee in hun gegevens en hebben vervolgens het adres gewijzigd en een nieuwe bankpas aangevraagd. ''Met de nieuwe pas is voor duizenden euro's geld opgenomen in Amsterdam, Diemen en Hoofddorp. Let erop! Banken zullen u nooit vragen om geld over te maken naar een andere rekening. Ze zullen ook nooit vragen om uw bankpas door te knippen en op te sturen", zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam.

Preventie

"De slachtoffers dachten te maken te hebben met hun bank, maar dat bleek niet het geval te zijn. Wees daarom altijd alert bij het doen van online bankzaken. Vertrouwt u een situatie niet, neem dan zelf contact op met uw bank", besluit Stor.