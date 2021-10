Kletsnatte coronademonstratie trekt ongeveer 25.000 mensen

Ongeveer 25.000 mensen hebben vanmiddag meegelopen in een demonstratie tegen de coronamaatregelen, zo meldt de gemeente op basis van schattingen van de politie. De betogers zijn het niet eens met bijvoorbeeld de verplichte coronapas voor de horeca. De stoet vertrok rond 13.00 uur vanaf de Dam via de Rozengracht, de Marnixstraat en de Haarlemmer Houttuinen weer terug naar de Dam, een tocht van zo'n vijf kilometer.

In september was er ook een demonstratie tegen de coronamaatregelen. De organisatie kon zich toen niet vinden in de schatting van het aantal deelnemers door de politie en gemeente. Onderzoeksbureau Strabo heeft daarom op verschillende punten op de route het aantal deelnemers geteld, maar komt uit op ongeveer hetzelfde aantal demonstranten, namelijk 24.500.

Helikopter

Bovendien werd een helikopter ingezet om de bezoekersaantallen vanuit de lucht te kunnen bekijken. Door het slechte weer kon deze pas aan het eind van de manifestatie de lucht in.

Het protest is overwegend gemoedelijk verlopen. Wel was er een persoon met een galg aanwezig op de Dam. Zolang de galg niet gekoppeld wordt aan een persoon is dat niet strafbaar en dus mocht de galg blijven staan.

Bij een foto van de galg die op Twitter rondging, stond de tekst 'De galg hangt voor je klaar VWS-minister De Jonge'. Naar de tweet wordt wel onderzoek gedaan.

