Ajax lijdt tegen FC Utrecht eerste competitienederlaag sinds december

Ajax heeft tegen FC Utrecht de eerste thuisnederlaag van dit jaar geleden. De bezoekers wonnen in de Johan Cruijff Arena dankzij een doelpunt van oud-Ajacied Django Warmerdam met 1-0. De laatste nederlaag van Ajax in de competitie dateerde van 5 december 2020 toen FC Twente met 1-2 zegevierde.

De wedstrijd in Amsterdam kwam vrij moeilijk op gang. De enige grote mogelijkheid voor de pauze was voor Sébastien Haller, maar de Frans-Ivoriaanse spits tikte net over uit een voorzet van Dusan Tadic.

FC Utrecht slaagde erin om het de Ajax-machine, die de laatste weken behoorlijk op dreef was met klinkende overwinningen op Sporting (1-5), Cambuur (9-0), Fortuna Sittard (0-5), FC Groningen (3-0) en Besiktas (2-0) behoorlijk lastig te maken. De bezoekers hielden de poort knap dicht. Erik ten Hag besloot om in de 58ste minuut liefst drie wissels door te voeren. Hij bracht Daley Blind, Davy Klaassen en Antony in de ploeg.

Oud-Ajacied Warmerdam

Het verse bloed bracht echter weinig succes, want in de 77ste minuut zette Django Warmerdam de Domstedelingen op voorsprong. Ajax gokte erop dat de scheidsrechter voor een overtreding op het middenveld zou fluiten, maar Bas Nijhuis liet onverhinderd door gaan. In de overtalsituatie wist Warmerdam de bal van buiten de zestien hard en laag langs Ajax-doelman Remko Pasveer te schieten.

