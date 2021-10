Ten Hag na nederlaag: "Spelers zijn niet met 100 procent inzet aan de wedstrijd begonnen"

"We moeten vaststellen dat we niet vanaf het begin aanstonden", vertelt Ten Hag na afloop van de wedstrijd. "Uiteindelijk hebben we alles gegeven, maar je moet het vanaf de start doen. Maar dat heb ik bij een aantal spelers gemist."

Dusan Tadic is het met de Ten Hag eens: "Utrecht was in het begin scherper. Wij zijn een beetje te makkelijk geweest. We moeten hier van leren."