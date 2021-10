Omarmprijs 2021: De Kids van Amsterdam Oost

Voor ouders met een kleine portemonnee biedt de Kids van Amsterdam-Oost buitenschoolse activiteiten aan kinderen van 5 tot 25 jaar. Een van die kinderen is Keane Lansdorf (21). Al sinds hij negen jaar oud is, is hij kind aan huis bij 'de Kids': ''Mijn moeder heeft het alleen gedaan, dus buitenschoolse activiteiten waren best wel heel erg duur.'' Ondanks dat kon Keane dus terecht bij de Kids voor dans- en muzieklessen. Maar het belangrijkste is voor hem misschien wel de veilige haven die het hem biedt: ''Dit is een plek waar ik honderd procent mezelf kan zijn en geaccepteerd word.''