Aslan Muziekcentrum wint Amsterdamprijs: ''Koffie, thee en veel muziek. Van Koerdische tot Armeense liedjes''

In de categorie Bewezen Kwaliteit is Aslan Muziekcentrum ongeëvenaard en direct de winnaar van de Amsterdamprijs 2021. Dat werd gisteren tijdens de officiële uitreiking in ITA bekendgemaakt. Wie zitten er achter deze succesformule en wat is precies de kracht van dit muziekcentrum? De makers van het AT5-programma Amsterdamprijs voor de Kunst gaan op bezoek bij Aslan voor de antwoorden op deze vragen.

AT5

Aslan geeft zo'n veertienduizend leerlingen les op 72 scholen. Daarnaast bereikte Aslan met een buitenschools educatieprogramma ruim twaalfhonderd kinderen en leidt het vele muziekdocenten op, die op hun beurt weer jonge kinderen in aanraking brengen met muziek. In het pand aan de Corantijnstraat in Nieuw-West komen muziek en gezang je tegemoet uit alle windstreken. ''Lang geleden zijn we in een klein winkeltje met één leslokaal begonnen'', vertelt Zuhâl Gezik, die Aslan in 1997 samen met haar man Levent Aslan oprichtte. ''Toen waren we al werkzaam bij verschillende muziekscholen en conservatoria, maar we hadden andere ideeën. Wij wilden een muziekschool met diverse culturele muziekstijlen, meer inclusief. Dat hadden wij een beetje gemist.''

Quote ''Wij wilden een muziekschool met diverse culturele muziekstijlen, meer inclusief'' zuhÂL gezik - artistiek directeur

Mede-oprichter en algemeen directeur Levent Aslan bevestigt dit. ''Als je in een tram zit dan zie je alle culturen. Als je naar een winkel gaat dan zie je alle culturen. Op straat ook. Maar in een aantal culturele instellingen hebben wij dat gemist. Maar ik wilde heel graag de kinderen van Amsterdam overal terugzien.'' De kracht van non verbale instructies Met een meer divers aanbod, waaronder ook niet-westerse muziekstijlen, lukt het de Turks-Koerdische musici Gezik en Aslan een breed publiek aan te trekken. Maar Aslan onderscheidt zich niet alleen met het aanbod, ook de manier van lesgeven wijkt af van andere muziekscholen. ''Hoe wij het aanleren is op een Aslan-manier, een non-verbale les'', legt Gezik uit. ''Niet dat de lessen non-verbaal zijn, maar de instructies zijn allemaal non-verbaal. Zoveel mogelijk laten doen, activeren, in plaats van heel veel theorie, dat is kenmerkend voor de Aslan-methode.'' Thuisgevoel Een oud-leerlinge, die inmiddels twee dochters heeft die bij Aslan dans-en muziekles volgen, zegt over de muziekschool: ''Geweldig. Als ik hier kom dan heb ik een thuisgevoel, een welkom gevoel. Nu na zoveel jaar zit ik hier nog.'' En een andere oud-leerling die door Aslan naar het conservatorium ging en inmiddels ook zelf doceert voelde zich ook meteen thuis. ''Als je denkt aan een muziekschool heb je meteen zo'n vooringenomen beeld van een hele strenge pianojuf met een bril en allemaal kinderen die heel netjes komen met boekjes en schriften. Maar het was hier koffie en thee en heel veel muziek, van Koerdische tot Armeense liedjes, het was meteen huiselijk. '

Quote ''Het was hier koffie en thee en heel veel muziek, van Koerdische tot Armeense liedjes, het was meteen huiselijk'' Hakan ronas uyrum - oud-leerling

De Amsterdamprijs is een kroon op jaren van hard werken. ''De waardering hadden we al vanuit onze leerlingen, vanuit ouders en ook vanuit scholen'', zegt Gezik. ''Maar in brede zin is onze bekendheid niet zo groot eigenlijk. Daarom is het wel heel fijn dat ons werk gewaardeerd wordt en natuurlijk zijn we daar trots op.''