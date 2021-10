Heel Holland Bakt Nog een Keer winnen is voor Gwenn de kers op de taart

De Amsterdammer Gwenn is de winnaar van Heel Holland Bakt Nog een Keer en werd daarmee de trotse eigenaar van De Gouden Taartschep. Zijn baksels smaakten verrukkelijk en ook de decoratie was goed gelukt, zo oordeelden fijnproevers culinair publicist Janny van der Heijden en meester patissier en boulanger Robèrt van Beckhoven. Gwenn is 'heel blij', maar zijn overwinning geheim houden bleek nog lastig.

Gisteren was de finale aflevering van Heel Holland Bakt Nog een Keer. Daar won Gwenn van medefinalisten Cas en Jacques. Hij bakte voor de slotaflevering een operataart en het spektakelstuk was een bouwstuk van nougatine en soezen. En dat viel bij juryleden Janny en Robèrt dus zeker in de smaak.

Gwenn vertelt aan NH Radio dat hij 'heel blij' was dat hij had gewonnen. Het programma is al een tijd geleden opgenomen, waardoor het voor hem wel een beetje gek aan voelt om de winst nu pas echt mee te maken. Hij moest de winst dan ook lange tijd geheim houden, wat nog lastig was. "Ik ben een flinke flapuit." Ook zijn dochtertje kon het niet lang voor zich houden. "Zij vertelde het aan haar vriendinnetje en toen wist de hele klas het."

Meer rust

De meesterbakker deed in 2017 al mee aan Heel Holland Bakt. Toen won hij net niet."Het voelt nu wel een stuk beter. Nu kon ik écht laten zien dat ik echt goed kan bakken en veel heb geleerd." Na zijn eerdere deelname pakte hij het anders aan. In 2017 wilde hij 'teveel laten zien', maar dit keer hield hij zich in. "Ik wilde altijd weer teveel, teveel technieken en smaken. Dit seizoen heb ik me meer kunnen inhouden en het soms veel simpeler gedaan dan ik eigenlijk had willen doen." Dat zorgde voor meer rust en de kans op een mooier resultaat werd groter. "Al is nog steeds leuk om helemaal uit je dak te gaan."

Ook hielp het, dat hij in de tussentijd 'volgens anderen ongelofelijk goed is geworden', vertelt Gwenn. "Dat is dankzij mijn passie. Ik heb heel veel geoefend. Vooral de basis. Ik heb met banketbakkers meegelopen. En ook heel veel fouten gemaakt, want daar leer je van." Hij richt zich voornamelijk op de Franse patisserie; soesjes en macarons.

Carrièreswitch

Sinds 2017 houdt de meesterbakker zich bezig met workshops, demo's en een eigen blog. Maar tijdens de coronatijd werd ook Gwenn geraakt in zijn werk en daardoor heeft hij zich omgeschoold tot basisschooldocent. Hij geeft nu les aan groep vijf en acht op de Bos en Lommerschool, maar ook dit is zijn droombaan.

Wat hij nu gaat doen? Hij blijft gewoon bakken, workshops doen en misschien komt er een boek, vertelt hij.