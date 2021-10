Achtergrond NL V Tentoonstelling in OLVG over de nazivervolging op Joodse artsen

Abraham Duitscher, Jeanne Bles en Herman Pinkhof. Het zijn enkele namen van de in totaal 226 Joodse artsen en medische studenten die in de Tweede Wereldoorlog vanuit Nederland werden gedeporteerd en vermoord door de nazi's. Ze worden herdacht met een tentoonstelling in het OLVG Oost. Artsenfederatie KNMG adopteerden hun namen voor het Holocaust namenmonument.

Abaham Duitscher, was tweedejaars student geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Hij was een beursstudent, want na het overlijden van zijn vader waren de inkomsten uit de avondwinkel van zijn moeder ontoereikend om zelf de studiekosten te dragen. Arts heeft hij nooit kunnen worden. Al op 22 februari 1941 werd hij opgepakt bij een razzia en uiteindelijk een paar maanden later vermoord in Mauthausen. Hij werd slechts 20 jaar.

Achter de namen van Joodse artsen staat een 'J' of 'vertrokken', zij werden gedeporteerd

Duitscher is één van de 226 omgekomen Joodse medici over wie een tentoonstelling te zien is in het OLVG Oost. Op 5 februari 1941 verboden de nazi's Joodse artsen om niet-Joodse patiënten te behandelen. Er volgde een in- en uitschrijving van tienduizenden patiënten die van arts moesten wisselen. Ook werden artsen verplicht lid te worden van de pro-Duitse Artsenkamer om hun beroep te mogen uitoefenen. "Artsen kwamen massaal in opstand", vertelt Eva Nyst, journalist van artsenvakblad Medisch Contact, die aan de tentoonstelling meewerkte. "In één nacht hebben ze allemaal op hun naambordjes aan hun gevel het woord 'arts' doorgestreept, soms met verf weggeschilderd of afgeplakt met pleisters, waarmee ze aangaven geen arts meer te zijn. Daarmee verviel de verpllichting om lid te moeten worden van de Artsenkamer.

Eva Nyst met op de achtergrond het portret van Emil Starkenstein

De tentoonstelling vertelt ook het verhaal van uit Duitsland, Oostenrijk en Tjechië gevluchte artsen, die al sinds 1938 hun beroep niet meer mochten uitoefenen en naar Nederland kwamen. Onder hen de Tjechisch-Joodse arts Emil Starkenstein, een van de grondleggers van de klinische farmacologie. Hij werd samen met een paar honderd vluchtelingen uit Amsterdam in het concentratiekamp Mauthausen vermoord na een incident waarbij een Nederlandse jood zich verzette tegen een nazi-patrouille. Ook hangt er een foto van Willy Albert Levy. De in 1899 geboren chirurg werkte in het Binnengasthuis in Amsterdam, en nam zijn lot in eiegn hand door op de dag van de capitualatie in 1940 zichzelf van het leven te benemen.

Artsenfederatie KNMG adopteerde alle namenstenen van de omgekomen Joodse artsen en studenten.

De tentoonstelling is nog tot half november in het OLVG te zien.