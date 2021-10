Tienduizend euro boete geëist voor "handeltje" met gehandicaptenkaarten

In augustus 2017 werd ontdekt dat er misbruik werd gemaakt van een account van een medewerker. Het Bureau Integriteit van de gemeente startte daarna een onderzoek, dat leidde tot een aangifte tegen de twee ambtenaren. De twee zijn inmiddels 36 en 38 jaar oud.

Misbruik van positie

Beide mannen zijn door de gemeente ontslagen. "De twee verdachten die vandaag voor de rechter stonden, zijn een handeltje begonnen en hebben misbruik gemaakt van hun positie als gemeenteambtenaar door deze parkeervergunningen onder valse voorwendselen – soms tegen betaling – af te geven", laat het Openbaar Ministerie weten.

Volgens het OM hebben de twee "op gestructureerde en geraffineerde wijze" het systeem ondermijnd. "Via een account van een medewerker konden zij in het systeem parkeervergunningen voor gehandicapten regelen voor afnemers die daar helemaal geen recht op hadden. Geen van de afnemers was invalide."

Geldbedrag

In totaal ging het om zeventien onterecht uitgegeven parkeervergunningen. Tegen degenen die zo'n vergunning kregen is ook aangifte gedaan. Twaalf automobilisten hebben een geldbedrag betaald en hoeven niet meer voor de rechter te komen. Vijf anderen staan vrijdag voor de rechter.

Met de parkeerkaarten kan op elke plek in de stad gratis geparkeerd worden. Dat er misbruik van de kaarten wordt gemaakt is vaker gebleken.