Ook GroenLinks-fractievoorzitter Femke Roosma stopt na verkiezingen

"Ik ben twaalf jaar geleden begonnen als raadslid. Het is geen geheim dat het een zware baan is, ik moet het combineren met mijn werk als universitair docent in Tilburg. Het is nu tijd om de volgende generatie een kans te geven", vertelt ze.

Roosma kijkt trots terug op haar twaalf jaar in de raad. "We hebben veel gedaan in de afgelopen jaren. We hebben een nieuw geluid gebracht naar de stad met de coalitie, daar ben ik heel trots op." Of er nog een carrière in zit als wethouder lijkt voorlopig niet het plan. "Voor de komende tijd neem ik een politieke pauze, dat is ook wel eens goed."

Eerder werd al bekend dat de huidige wethouder Sociale Zaken Rutger Groot Wassink lijsttrekker en dus nummer één op de lijst is. Imane Nadif en Zeeger Ernsting, die nu ook al in de gemeenteraad zitten, staan op plek twee en drie.

Kwartiermaker

Adviseur seksueel geweld Yasmine Bentoumya staat op de vierde plek en is nieuw in de gemeentepolitiek. Dat geldt ook voor kwartiermaker LHBTIQ+ Kris van der Veen, die op de vijfde plek staat. De huidige raadsleden Nienke van Renssen en Jenneke van Pijpen volgen daarna.

"Deze lijst is een prachtige afspiegeling van de stad en brengt veel kennis, ervaring en verschillende perspectieven naar de Amsterdamse gemeenteraad", laat Groot Wassink weten. "Dat is enorm belangrijk gezien de grote opgaven waar we met z’n allen voor staan. Samen gaan we Amsterdam verder veranderen."