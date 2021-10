Vandaag vier jaar geleden dat burgemeester Van der Laan overleed

Brief

In januari in 2017 maakte de burgemeester bekend dat hij ernstig ziek was, dat deed hij met een brief aan alle Amsterdammers. Daarin schreef hij over de slechte vooruitzichten en dat hij nog een poosje burgemeester bleef. Een half jaar later nam hij in nog een brief afscheid van de stad.

"In januari schreef ik dat ik slecht nieuws had gekregen van mijn artsen, maar dat ik nog een poosje uw burgemeester zou blijven. De afgelopen maanden heb ik dat met veel plezier gedaan. Uw steun heeft mij daarbij enorm geholpen. Aan dit poosje komt nu een einde."

"Vandaag kreeg ik van mijn artsen het bericht dat zij mij niet verder kunnen behandelen. Het was een groot voorrecht burgemeester te zijn van de mooiste en liefste stad van de wereld. Ik dank u voor het in mij gestelde vertrouwen, voor uw betrokkenheid en voor alle steun en tegenspraak die ik de afgelopen zeven jaren van u heb gekregen. Zorg goed voor onze stad en voor elkaar. Vaarwel."

In de laatste maanden van zijn leven leefde de stad intensief mee met de burgemeester. Zo kwamen duizenden Amsterdammers hun steun betuigen aan de burgemeester door applaus te geven voor de ambtswoning.