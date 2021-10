Raadselachtig nieuw verkeersbord in Noord: "Lijkt wel een spiegeleitje"

Veel vraagtekens bij een nieuw verkeersbord bij de aanlegplaats van de pont bij de Buiksloterweg in Noord. Daar hangt sinds een kort een nieuw rond bord. Maar waar mensen nou precies voor worden gewaarschuwd, is voor velen een raadsel."Misschien krijgt iedereen een gratis ontbijtje als je op de pont zit?"

Het bord is groter dan de andere verkeersborden en is wit met een geel rondje erin. Veel pontgangers vinden het op een gebakken eitje lijken. "Misschien worden we gewaarschuwd dat er spiegeleieren uit de lucht komen vallen, ik weet het niet. We heben net 1,5 jaar rare maatregelen gehad, dus dit kan er ook nog wel bij. Ik sta nergens meer versteld van", vertelt een voorbijganger.

De gemeente, die verantwoordelijk is voor het plaatsen van verkeersborden, weet ook niet wat de betekenis is van het bord. Een woordvoerder laat weten het te gaan uitzoeken.