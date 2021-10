Klap voor nabestaanden: gedenkteken voor vermoorde Robiënna (12) is zoek

De gedenkplaat ter nagedachtenis aan de in 2009 vermoorde Robiënna is verdwenen uit de voormalige St. Aloysiusschool in de Westerstraat, waar nu de Theo Thijssenschool in huist. Het destijds 12- jarige meisje uit de Spaarndammerbuurt in West werd op gruwelijke wijze om het leven gebracht door de ex-vriend van haar moeder.

Joeri Sterringa, de inspecteur van politie die op 28 mei 2009 op een de melding van huiselijk geweld afging, heeft altijd contact gehouden met de moeder van Robiënna. Zij vertelde hem over het verdwenen gedenkteken, waar ze altijd heel blij mee was. Sterringa wil er alles aan doen om het terug te vinden. "Het is afschuwelijk voor haar, het is een emotionele herinnering aan haar dochter. Het meest afschuwelijke is haar overkomen; dat je kind vermoord wordt. En dan dit ook nog, dat is voor haar een behoordlijke klap."

"Het meest afschuwelijke is haar al overkomen. Het zoekraken van de plaquette is een behoorlijke klap"

Ook Sterringa is aangeslagen door de verdwijning van de plaquette. Hij betrad de fatale avond in 2009 de woning aan de Nova Zemblastraat in de Spaarndammerbuurt. Robienna bleek op gruwelijke wijze om het leven te zijn gebracht door de ex-vriend van haar moeder, die haar keel doorsneed met een stanleymes. "Ik probeerde met collega's haar nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. Dat beeld krijg ik nooit meer van mijn netvlies. Ik heb hier PTSS aan overgehouden en dit is mijn kerntrauma."

Naast de familie van Robiënna, veroorzaakte de moord een enorme schok onder buurtbewoners en personeel en leerlingen van de school. Honderden mensen liepen mee met een stille tocht. De school liet de plaquette in de gang op de tweede verdieping plaatsen, naast Robienna's klas, groep 8.

Zoektocht

Het gedenkteken is vermoedelijk in 2016 verdwenen. In dat jaar werd basisschool St Aloysius opgeheven en vertrok uit het gebouw. Volgens Francesca Hand, de directeur van de Theo Thijssenschool, hing de plaquette niet meer in het gebouw toen zij in het pand kwamen. Hand: "Er is al eerder navraag bij ons gedaan door een agent. Wij hebben het toen helemaal uitgezocht omdat wij erg geschrokken waren dat er zoiets belangrijks verdwenen zou zijn. We hebben toen doorverwezen naar de ASKO, het bestuur waar de St. Aloysiusschool onder viel."

Oproep

Ook de ASKO zegt naar het gedenkteken te hebben gezocht, maar tot nu toe zonder resultaat. bestuurder Dorien Nelisse laat weten opnieuw te gaan zoeken. Inspecteur Joeri Sterringa: "Ik wil iedereen graag oproepen: als je iets weet of je hebt de plaquette gezien, of als je het er persoonlijk hebt afgeschroefd, het maakt me niet uit, laat het weten aan AT5."



Shelwin R., die Robienna om het leven bracht, zit nog steeds vast. Hij kreeg 20 jaar celstraf.