69-jarige man op klaarlichte dag beroofd van Rolex

Op klaarlichte dag op straat beroofd worden van een duur Rolex-horloge, het overkomt een 69-jarige man in Noord op maandag 7 juni. Een nog onbekende man trekt met veel geweld aan de pols van het slachtoffer die tot bloedens toe beschadigd raakt. In het opsporingsprogramma Bureau 020 heeft de politie beelden vrijgegeven van de man die verdacht wordt van de straatroof.

De verdachte loopt met een fiets aan zijn hand het station binnen, vergezeld door twee andere personen. Via de Amstelpassage loopt hij achter het slachtoffer aan richting de pontjes. Eenmaal in Noord ter hoogte van de Gedempte Insteekhaven gaat het fout. "Ter hoogte van een restaurant komt een lange dunne man tussen het drietal door. Na een kort gesprek pakt hij opeens de pols waar het slachtoffer het Rolex-horloge draagt, stevig vast. Met veel kracht trekt de verdachte het horloge van de pols die tot bloedens toe beschadigd raakt", vertelt Stor over de straatroof.

"Het slachtoffer neemt rond 14.00 uur de pont vanaf Centraal naar IJplein. Hij is samen met twee vrouwelijke familieleden. Vermoedelijk heeft de verdachte het slachtoffer al een tijdje gevolgd op Centraal is te zien op bewakingsbeelden van het station", zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam.

Als de buit binnen is, scheldt de verdachte het slachtoffer uit en zet het op een lopen. Hij rent weg over de Gedempte Insteekhaven in de richting van de Dirk van de Broek aan de Meeuwenlaan. "Het slachtoffer is op klaarlichte dag op straat beroofd van een duur Rolex-horloge. Hij doet nog een dappere poging om achter de verdachte aan te gaan, maar tevergeefs. Gelukkig raakt hij niet ernstig gewond, maar de schrik zat er bij hem en zijn familieleden flink in", besluit Stor.