Verdachte steelt MacBook tijdens verkoopafspraak via Marktplaats

De politie heeft in het opsporingsprogramma Bureau 020 beelden vrijgegeven van een man die ervan verdacht wordt een Apple MacBook te hebben gestolen tijdens een verkoopafspraak via Marktplaats.

Op donderdag 29 april krijgt het slachtoffer een bericht van een geïnteresseerde waarmee ze een afspraak maakt voor een dag later. Aan de voordeur zegt de verdachte dat hij niet binnen mag komen van zijn moeder in verband met corona. Het slachtoffer geeft de laptop aan de verdachte om deze te bekijken, direct daarna rent hij weg met de Macbook. De diefstal vindt plaats in de Lampjestraat in Almere, uit onderzoek is naar voren gekomen dat de verdachte mogelijk uit Amsterdam komt.