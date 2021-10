Stad NL V Emma Kinderziekenhuis opent sportpoli voor kinderen met beperking: "Droom van Olympische Spelen"

In het Emma Kinderziekenhuis zijn kinderen met een beperking vanaf deze week welkom om via de sportpoli een passende sportvereniging voor hen te vinden. De sportpoli werd geopend door Nosa en Bo, die zelf ook sporten met een beperking.

Nosa Appiah (14) is geboren met een open rug (spina bifida) en bracht de sleutel naar de opening van de sportpoli. “Sport betekent heel veel voor mij", aldus Nosa. "Het is mentaal goed voor me en ook voor mijn lichaam. Door het voetballen voel ik mijn benen beter, kan ik laten zien waar ik plezier in heb en waar ik goed in ben. Ik heb altijd gedroomd om Olympisch kampioen te worden en die droom heb ik nog steeds.”

Quote "Ik heb altijd gedroomd om Olympisch kampioen te worden en die droom heb ik nog steeds" Nosa Appiah

Rolstoeltennisster Esther Vergeer is in 2004 haar eigen foundation gestart met als doel om de weg naar sport toegankelijker te maken voor kinderen met een beperking. “Na het behalen van mijn eerste gouden paralympische medaille werd ik regelmatig door ouders en gehandicapte kinderen benaderd of zij ook zouden kunnen sporten en zo ja, waar?" Vergeer wilde daarom met haar foundation de kinderen en jongeren met een lichamelijke beperking een kans geven om 'gewoon' te kunnen sporten, op een 'gewone' vereniging. En met succes, want inmiddels sporten er honderden kinderen per week via de foundation en zijn er vijf sportpoli's in verschillende steden in Nederland. Via de sportpoli's worden de kinderen gekoppeld aan sportverenigingen die de benodigde hulp kunnen aanbieden. "Door de realisatie van de sportpoli kunnen wij nog veel meer kinderen naar sport gaan begeleiden, dat vind ik echt fantastisch.”

Quote "Afgelopen week zei een meisje van 14 na haar bezoek aan de sportpoli: dit was nou precies waar ik behoefte aan had" Eveline Boeker, kinderrevalidatiearts

Eveline Boeker is kinderrevalidatiearts in het Emma Kinderziekenhuis en bracht dit probleem bij één van de kinderfysiotherapeuten onder de aandacht. Kort daarna kwam zij in aanraking met de Esther Vergeer Foundation waarna een samenwerkingsverband is gestart. Als kinderrevalidatiearts komt zij vaak kinderen tegen die door hun fysieke beperking niet goed mee kunnen sporten met hun leeftijdsgenootjes. "Afgelopen week zei een meisje van 14 na haar bezoek aan de sportpoli: dit was nou precies waar ik behoefte aan had."