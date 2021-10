Petitie voor traditionele intocht van Sinterklaas

Moet er een intocht komen van Sinterklaas in een stadion in Zuidoost of toch maar liever met de stoomboot over de Amstel naar het Scheepvaartmuseum? Met die vraag is Amsterdammer Menno Köhler met de groep Beste Vrienden van Sinterklaas een website gestart. Op sinterklaasinamsterdam.nl worden mensen en bedrijven opgeroepen het plan te steunen om alsnog een ouderwetse intocht te organiseren.

Roy van Ingen

De intocht houdt Köhler, oud-vrijwilliger van de Stichting Sinterklaas in Amsterdam, flink bezig sinds vorige week bekend werd dat de intocht niet doorgaat en wordt verplaatst naar de Johan Cruijff Arena. Hij deelde een video op zijn Instagrampagina waarin hij in tranen zijn frustratie deelde over de stichting. Hij stapte op omdat de traditionele intocht wordt afgelast en de vrijwilligers hier niet goed in zijn betrokken.

Halsema mediator Vandaag liet burgemeester Halsema weten te gaan bemiddelen om te kijken of ze de gemoederen weer tot bedaren kan brengen. D66 en CDA stelden in de gemeenteraad vragen over de kwestie. Halsema zei daarop dat ze morgen als "mediator" in gesprek gaat met de organisatie. "Om te kijken of ik kan helpen de onrust te verminderen en te zorgen dat ook de gevoelens bij de vrijwilligers weer wat vrolijker worden."