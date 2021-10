Vrijspraak voor Amsterdammer in zaak rond twee schietpartijen, wel cel voor wapenbezit

Een 22-jarige Amsterdammer is vrijgesproken van het plegen van twee schietpartijen in mei vorig jaar. Wel is hij tot een celstraf van tien maanden veroordeeld vanwege verboden wapenbezit.

Tegen de man werd een celstraf van negen jaar geëist voor het plegen van schietpartijen in Almere en Amsterdam. Bij het incident op de Tekkopstraat in Zuidoost werd een man in zijn been geschoten. Daarbij werd volgens de rechtbank mogelijk hetzelfde wapen gebruikt als bij de schietpartij in Almere van drie weken eerder. Op kogelhulzen afkomstig uit dat wapen werd het DNA van de 22-jarige man gevonden. De verklaring van de man is dat hij het wapen heeft vastgehouden omdat hij een filmpje met zijn telefoon van had gemaakt.

Volgens de rechtbank kan niet worden vastgesteld dat hij de schutter is geweest. Bij het incident in Almere was op camerabeelden de mogelijke schutter te zien, maar die persoon heeft een andere huidskleur en postuur dan de Amsterdammer. Dat de kogels van de schietpartij in Amsterdam mogelijk zijn afgevuurd met hetzelfde wapen als in Almere noemt de rechtbank opvallend, maar het bewijst niet dat de verdachte de schutter was.

Naast de tien maanden celstraf moet hij een eerder opgelegde voorwaardelijke gevangenisstraf van vier weken alsnog uitzitten.