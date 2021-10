Amsterdammers maken zich zorgen om wapengeweld in de stad: "Perspectief, dat moet verbeterd worden"

Amsterdam heeft met enige regelmaat te maken met geweldsincidenten met wapens waarbij steeds vaker jongeren betrokken zijn. De gevolgen van deze incidenten zijn groot, zowel voor de

slachtoffers als de daders. Rodney Stelling is een ouder, waarvan de kinderen met wapengeweld te

maken hebben gehad.

AT5

Dat het wapengeweld veel invloed heeft gehad op het leven van Rodney en zijn gezin blijkt al snel als wij hem spreken. "Mijn zoon van veertien jaar oud is beroofd onder bedreiging van een vuurwapen en mijn oudste zoon was getuige van een moord. Het slachtoffer stond naast hem", vertelt hij. Door deze gebeurtenissen is hij extra voorzichtig geworden. "Voor mij als vader is het moeilijk om mijn kinderen ergens naartoe te laten gaan. Als ik ze even niet kan bereiken ben ik in alle staten. Iets wat helemaal niet zo hoort te zijn."

Week van de veiligheid De gemeente wil minder wapens op straat. In de Week van de Veiligheid – maandag 11 t/m 17 oktober- kunnen wapens ingeleverd worden op 8 politiebureaus in de stad, Amstelveen, Diemen en Uithoorn. Voor het laten ophalen van vuurwapens moet een afspraak gemaakt worden met de politie.

Quote "Ik kan mij voorstellen dat mensen zich onveilig voelen" buurtbewoner

Twee studenten die voorbijlopen hebben ook wel eens te maken gehad met wapengeweld: "Vooral in de avonden. Soms is er wel eens een opstootje tussen mensen, dan heerst er toch wel eens de angst dat er een mes getrokken wordt of iets anders." Een vrouw die over de markt loopt probeert er niet mee bezig te zijn: "Als je leeft in angst, dan leef je niet, dus dat doe ik niet. Ik hoop dat er een oplossing komt, maar ik leef niet om bang te zijn." "Ik maak me ontzettend zorgen. Het komt soms zo dichtbij", vertelt een twee meter lange, sterkgebouwde buurtbewoner: Hij vervolgt: "Schietpartijen, handgranaten, messen. Ik kan mij voorstellen dat mensen zich onveilig voelen."

Quote "Het is niet stoer om vroeg dood te gaan" Rodney stelling

"Waar criminaliteit en geweld hoogtij vieren, is een zeer groot gebrek aan positief perspectief", vertelt Rodney. Via stichting Adamas, een netwerk van mensen die ‘de straat’ kennen en die opkomen voor jongeren die nu niet of nauwelijks gehoord worden, wil hij jongeren betere toekomstmogelijkheden geven en het is duidelijk dat wapens daar niet bij horen. "Je bent niet niet stoer, je bent geen gangster. Het is niet stoer om vroeg dood te gaan. Perspectief, dat moet verbeterd worden. Op alle fronten."

Kijk voor meer informatie op: https://amsterdam.nl/wapeninleveractie