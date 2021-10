Omarmprijs 2021: Stichting de Boshalte

Voordat we een bezoek brengen aan Stefanie gaan we langs bij Rob Berlauwt. Robs fiets is stuk en dat is best een groot probleem voor hem; het is namelijk zijn enige vervoermiddel. Zonder kan hij zijn kinderen in Nieuw-Vennep niet bezoeken, of langs zijn mantelzorgadressen in de buurt. Omdat Rob het niet erg breed heeft en de fietsenmaker en het openbaar vervoer nogal duur zijn moest hij daarvoor een andere oplossing vinden. Gelukkig heeft hij die gevonden bij Stefanie, dus op naar de Boshalte!

Met Stichting de Boshalte zet Stefanie, of 'Stef' zoals Rob haar noemt, zich al jaren in voor de mensen in de buurt. Mensen die eenzaam zijn, hun draai niet zo goed kunnen vinden in de samenleving of het financieel moeilijk hebben, kunnen allemaal bij haar terecht voor een kop koffie, een praatje, een maaltijd en allerlei activiteiten. Ook is er iedere week een fietsenmaker aanwezig. Bij hem mag Rob zijn fiets altijd tegen een gereduceerd tarief laten repareren.

Al sinds de eerste ontmoeting is er klik tussen Rob en Stefanie. Toen hij een aantal jaar geleden bij de Boshalte terechtkwam en Stefanie vroeg of hij zijn fiets kon laten repareren, kwam zij achter zijn financiële situatie. Daarop besloot Stefanie dat Rob altijd bij de Boshalte terecht kon als zijn fiets een opknapbeurt kon gebruiken, tot Robs verrassing: ''Dat vind ik zo lief van haar, echt heel aardig.'' Fietsenmaker Martijn is al gauw klaar met de reparatie, en de fiets van Rob fietst weer als een zonnetje.