Ruim 350 km kades in particuliere handen: "Zelf opdraaien voor kosten herstel"

Op dit moment zijn er in Amsterdam in totaal 354 km aan kademuren in handen van particulieren. De gemeente gaat hen informeren als het fout dreigt te gaan, maar voor de kosten van het opknappen zullen ze zelf moeten opdraaien. Dat zeg wethouder Verkeer en Vervoer, Egbert de Vries in een brief aan de gemeenteraad. Het is nog niet duidelijk of de gemeente deze particulieren ook kan dwingen om hun kades te herstellen.

Het is zal een flinke tegenvaller zijn voor de particuliere eigenaren van de kades in de stad. De kosten van het uitvoeren- en duik- en labonderzoeken zullen ongeveer 5.000 euro zijn. De gemeente zegt wel dat deze onderzoeken' zeer incidenteel' voorkomen. "We geven de eigenaren voorlichting over hun verantwoordelijkheid in deze en stimuleren ze met het doorgeven van zachte signalen en het verstrekken van informatie om zelf het noodzakelijke onderzoek en onderhoud te plegen", schrijft De Vries in de brief.

Aanleiding van het onderzoek van de gemeente is het instorten van de kademuur van de Grimburgwal in september 2020. De kade is van de UvA. Volgens de gemeente is sinds het instorten van de kade 'meer maatschappelijke en bestuurlijke aandacht' gekomen voor bruggen en kademuren in de stad.