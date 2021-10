Dit weekend geen treinenverkeer op Sloterdijk en Centraal: "Nu heb ik vertraging, vervelend"

Door de werkzaamheden rijden er op station Amsterdam Sloterdijk en Amsterdam Centraal dit weekend geen treinen. De treinreizigers die wij spreken hebben over het algemeen begrip voor de situatie. "Ik heb er nu even last van, maar misschien kom ik in de toekomst juist sneller op mijn eindbestemming", vertelt een student. Een andere reiziger vult aan: "Ja, het is altijd vervelend, maar als het een goede reden heeft dan moeten ze het maar doen." Toch is niet iedereen er over te spreken: "Dit weekend moet ik via Schiphol en nu heb ik vertraging, vervelend", aldus een teleurgestelde reiziger.