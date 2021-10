De Straten: Noord als Canta-Walhalla (deel 2)

Na ruim 9 jaar bij AT5 en 227 afleveringen Straten van Amsterdam, gaat Cecile AT5 verlaten . “Aan de Canta”, want vandaag de tweede chaotisch helft van haar afscheidsspecial. Bekijk hier nog de eerste Canta-aflevering op de Palmgracht.

Cecile vervolgt haar Canta-avontuur op het IJplein in Noord, waar een stuk of twintig wagentjes zich hebben verzameld in voorbereiding op een ware feestoptocht. Op het plein spreekt ze tortelduifjes Demelza en Ron, die door de Canta van Demelza’s moeder bij elkaar zijn gebracht.