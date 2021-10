Stad NL V Cliëntenstop en langere wachttijden bij dierenartsen door hoge werkdruk

De werkdruk onder dierenartsen is hoog, dat blijkt uit een rondgang van NH Nieuws/AT5. Meerdere dierenartsenpraktijken geven aan dat het steeds moeilijker is aan de groeiende vraag naar behandelingen te voldoen. Sommigen moeten zelfs de openingsuren inperken of groepen dieren weigeren.

De toenemende werkdruk is volgens operationeel manager Ron Bakker van Medisch Centrum voor Dieren in Amsterdam onder meer het gevolg van de massale aanschaf van honden en katten in coronatijd. Magnus Souverein, dierenarts bij Vetcare in Amsterdam bevestigt dit. Veel mensen zaten door corona thuis en kozen volgens hem voor de aanschaf van een gezelschapsdier. Ook is er volgens Souverein sprake van extra uitval door corona en een geringe instroom van jonge dierenartsen en assistentes. Bakker geeft aan dat er maar een beperkt aantal dierenartsen per jaar in Nederland kan worden opgeleid. Ook de werkcultuur is volgens hem de laatste jaren veranderd. Zo is er minder animo onder dierenartsen om avonddiensten en nachtdiensten te draaien. Aanwas uit omgeving Dierenarts Bregje Muijlaert van Dierenarts aan de Amstel ziet veel klanten uitwijken vanuit Amsterdam naar hun praktijk in Ouderkerk aan de Amstel. Bakker zegt dat veel klinieken door personeelstekort moeten besluiten avond- en weekenddiensten te annuleren.

Quote "We moeten met regelmaat geklaag aanhoren over langere wachttijden" BREGJE MUIJLAERT, DIERENARTS BIJ DIERENARTS AAN DE AMSTEL

Geen personeel Bij Vetcare in Amsterdam heeft de toenemende druk geleid tot inperking van de openingsuren. "Simpelweg omdat er op dit moment geen personeel beschikbaar is. We hopen dit uiteraard in de nabije toekomst weer op te lossen", zegt dierenarts Souverein. Bij Dierenarts aan de Amstel hebben ze nog geen patiënten hoeven weigeren, maar kan het wel langer duren voordat de dieren geholpen kunnen worden. Niet alle klanten hebben daar begrip voor. "We moeten met regelmaat geklaag aanhoren over langere wachttijden aan de telefoon of over het feit dat ze voor een vaccinatie niet dezelfde dag terecht kunnen", zegt Muijlaert.