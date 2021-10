Cultuurburgemeester Slachthuisterrein brengt vernieuwing in Haarlem: ''Mensen hebben behoefte aan leuke nieuwe plekken''

Bij de ontwikkeling van het Slachthuisdistrict in Haarlem-Oost willen de gemeente Haarlem en projectontwikkelaars dit gebied nieuw leven inblazen door middel van placemaking. Met een cultureel programma en een divers aanbod aan activiteiten moet het terrein een aantrekkelijke plek worden voor de inwoners van Haarlem en omgeving. Om dat voor elkaar te krijgen is Martijn Kruyver aangesteld als cultuurburgemeester.

Om ervoor te zorgen dat iedereen het Slachthuisdistrict een prettige plek zal vinden, worden buurtbewoners en toekomstige bewoners betrokken bij de culturele programmering op het terrein. Dat resulteert in een veelzijdig programma: van muziekoptredens, lezingen, markten en activiteiten voor kinderen tot een spookhuis. Dit spookhuis is gebouwd op het terrein met elementen uit het voormalige slachthuis. ''Zo leren mensen in de stad én van buiten de stad de plek kennen.''

Het is niet de eerste keer dat Kruyver op deze manier leven in de brouwerij brengt op een plek; ook in Amsterdam heeft hij daarin al het nodige betekend. Zo is hij jarenlang directeur geweest van Pacific Parc op het Westergasterrein en was hij medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling van de Houthavens tot culturele hotspot: ''Toen wij daar aankwamen was het nog een bouwput met een paar keetjes. We hebben daar een dorpje gebouwd en nu staat er gewoon een gigantische nieuwe stad.''