Sneakerliefhebbers uren in de rij op Zeedijk: "Een welverdiend paartje!"

De rij liep vanaf de Zeedijk, door de Stormsteeg en over de Bantammerbrug. De laatsten sloten aan halverwege de Geldersekade. De exclusieve schoen - à 160 euro - kreeg fans zo ver dat ze zelfs 24 uur van tevoren al aanwezig waren op de Zeedijk. "Ik heb ze, gelukkig wel", vertelt een kersverse sneakereigenaar. "Ik ben gisterochtend om 11 uur hier gaan zitten, dus ik heb het wel verdiend. Een welverdiend paartje. Nu moe, maar tevreden!"

Regeltjes

De winkel had regels opgesteld, zoals één paar per klant en schoenen mochten alleen in de eigen maat worden gekocht. De gelukkigen die een paar hadden bemachtigd waren dolgelukkig. "Ze zijn vet, echt coole sneakers toch?" aldus een trotse liefhebber. "Deze moet je gewoon hebben. Het is een hebbedingetje en we stonden gisteravond om 20:00 uur al in de rij." De sneakerfanaat had speciaal zijn neefje meegenomen en ook hij had geluk. De schoenen zitten in de tas. "Ik ben natuurlijk heel blij", vertelt hij. "Maar ik ben ook heel erg moe. Ik ben helemaal op."