Stad NL V Hoe is het om wiet te telen met het achterdeurbeleid? "Ik voel me absoluut geen crimineel"

Burgemeester Femke Halsema heeft zich kort geleden aangesloten bij een manifest voor het legaliseren van softdrugs. Nu mogen coffeeshops cannabis wel verkopen, maar niet inkopen. Beter bekend als het achterdeurbeleid. Tarik Bourkha van Wij Zijn Amsterdam is benieuwd wat er achter die 'achterdeur' zit en gaat op onderzoek uit. Zo komt hij op een hennepkwekerij terecht en spreekt hij met de teler. Hij is een groot voorstander van het legaliseren van de teelt.

We spreken af op een geheime locatie met een wietteler die, om begrijpelijke redenen, anoniem wil blijven.. De teler vertelt hoe ze te werk gaan. "Allereerst gaan we op zoek naar plekken. Soms worden we zelf ook benaderd dat er plek is met de vraag of we daar iets op willen zetten. Als het klaar is gaan we oogsten en gaat het naar de droogplek. Daar wordt de wiet gewogen en geven we een monster aan potentiële kopers. Als het akkoord is dan wordt er een chauffeur gestuurd om het op te halen." De teler levert ook aan verschillende coffeeshops in Amsterdam.

Joachim Helms is woordvoerder van de Bond van Cannabis Detailisten (BCD) en coffeeshophouder. Hij is een groot voorstander van de legalisering van softdrugs. "Ik ken een aantal telers en ik vind het allemaal hele fijne mensen. Maar volgens de letter van de wet zijn ze de wet aan het overtreden. Het is hoog tijd dat het gaat veranderen en dat het legaal wordt om wiet te produceren."

Diederik Boomsma, fractievoorzitter van de Amsterdamse CDA, is fel tegenstander van legalisering. "Als je het legaliseert dan geef je toch een soort stempel van goedkeuring vanuit de overheid dat het prima is. Maar het is niet prima, want het is buitengewoon onverantwoord en ongezond om drugs te gebruiken."

De teler geeft aan zich bij de Kamer van Koophandel in te schrijven zodra softdrugs gelegaliseerd zullen worden. "Dat zou voor ons het risico verminderen. En het biedt zeker mogelijkheden. Al moeten er wel afspraken worden gemaakt over afname. Als een coffeeshop zegt we hebben een kilo per maand nodig, dan kan ik beter een bijstandsuitkering aanvragen."