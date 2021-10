Stad NL V Vuurwerkverkopers vrezen definitief verbod: "Bang dat het niet meer teruggedraaid wordt"

Vuurwerkverkopers vrezen voor een nieuwe strop nu de gemeente bekend heeft gemaakt dat het afsteken van consumentenvuurwerk rond de jaarwisseling is verboden. Veel verkopers hebben hun voorraad van vorig jaar nog liggen omdat er toen een vuurwerkverbod was vanwege corona. Verkopen mogen ze nog wel, maar ze verwachten er door het verbod weinig van.

Amsterdammers moeten rond de jaarwisseling ergens anders hun vuurwerk gaan afsteken. Binnen de stadsgrenzen mag het niet meer. Het gekke is dat de verkoop van consumentenvuurwerk in Amsterdam wel blijft toegestaan. "Ja, dat is wel een beetje scheef," zegt Mustafa van een ijzerwarenwinkel in West. Zo'n twintig procent van zijn jaarlijkse omzet verdient hij met het verkopen van siervuurwerk. En van de verkoop dit jaar verwacht hij niet veel. "Misschien wat kindervuurwerk. Sterretjes en fonteintjes." Vorig jaar mocht Mustafa ook al niet verkopen vanwege corona. Omdat het toen om een landelijk verbod ging kreeg hij een kleine compensatie, maar hij verwacht dit jaar niets te krijgen.

"Het is traditie" Ook Jeffrey in Noord voorziet een kleine strop dit jaar. Naast een fietsenwinkel heeft hij ook een zaakje waar alleen vuurwerk wordt verkocht. Hoewel Jeffrey weinig verwacht van de verkoop gaat hij toch de winkel opengooien. "Wij gaan de verkoop in met gemengde gevoelens. We gaan toch verkopen omdat het traditie is. We zijn er mee opgegroeid." Bovendien kan hij door de deuren open te gooien achteraf misschien nog wat geld vangen bij de gemeente. "Vorig jaar hebben we een kleine landelijke subsidie weten te krijgen. Door nu toch te verkopen kunnen we ons achteraf melden bij het schadeloket van de gemeente. Daar laat je je cijfers zien, en als je omzetverlies hebt krijg je een bepaald bedrag. Maar dat gaat natuurlijk bij lange na niet dekken wat wij normaal in die dagen verkopen."

Vuurwerkshows Amsterdam belooft nu zelf met vuurwerkshows te komen. In elk stadsdeel eentje, en ook nog een grote op het Museumplein. Jeffrey moet het allemaal nog zien. "Ik hoop dat de gemeente woord houdt en geen valse hoop geeft aan de mensen. Twee jaar geleden hadden ze geen geld voor een vuurwerkshow, en ook in gesprekken met ons is gezegd dat er geen geld is. Geld is een probleem en handhaving is een probleem. Ik ben benieuwd hoe ze dat dan voor zich zien."

Quote "Ik ben bang dat het niet meer teruggedraaid gaat worden" Jeffrey beekhoven - vuurwerkverkoper

Het afsteken van vuurwerk is elk jaar opnieuw voer voor discussie. Een hoop Amsterdammers zouden voor een verbod zijn vanwege de overlast, ongelukken en het milieu. Zowel Mustafa als Jeffrey denken dat er meer liefhebbers dan tegenstanders zijn, maar vrezen dat er nu geen weg meer terug is. "Ik denk dat er een definitief vuurwerkverbod gaat komen", zegt Jeffrey. "Ik ben bang dat het niet meer teruggedraaid gaat worden."