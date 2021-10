Brobbey: "Ik speel niet zoveel, terwijl ik bij Ajax wel soms in de basis stond"

Brian Brobbey verruilde afgelopen zomer Ajax voor RB Leipzig. De 19-jarige spits merkt dat het nog even aanpassen is aan het Duitse voetbal. "Ik wacht nog op meer minuten", zegt de goalgetter tegen NH Sport. Brobbey is in Nederland voor wedstrijden met Jong Oranje.

Brobbey moet het voorlopig doen met invalbeurten in het laatste kwartier van de wedstrijd. Het is volgens de spits een kwestie van tijd totdat hij de kans krijgt om zich te bewijzen in de Bundesliga en de Champions League.

"Het gaat ok, maar ik wacht nog op meer minuten. Als ik dat krijg, kan ik me beter laten zien. Ik speel niet zoveel. Bij Ajax speelde ik af en toe in de basis. Waarom ik niet zoveel speel moet je aan de trainer vragen."