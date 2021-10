Rechter doet vandaag uitspraak in zaak moord Derk Wiersum

De twee hoofdverdachten die vastzitten voor de moord op advocaat Derk Wiersum horen vandaag welke straf zij opgelegd krijgen. Het Openbaar Ministerie heeft in juli een levenslange celstraf tegen Giërmo B. en Moreno B. geëist. De rechter doet vanochtend uitspraak in de Bunker in Osdorp.

De advocaat, die de raadsman van kroongetuige Nabil B. was in het proces tegen de groep rondom Ridouan Taghi, werd in september 2019 doodgeschoten bij zijn woning in Buitenveldert. In de maanden na de moord op Wiersum werden Giërmo B. en Moreno B. opgepakt.

Deal

Het Openbaar Ministerie zei eerder dat de moord zeer waarschijnlijk te maken heeft met de deal die de kroongetuige heeft gemaakt. "Er is geen ander motief denkbaar", zei de officier van justitie. "Het is schokkend te beseffen dat de verdachten zich alleen door een redelijke beloning hebben laten verleiden tot de moord."

Moreno B. zou de schutter zijn geweest en Giërmo B. de bestuurder van de vluchtauto. Het OM vindt dat er sprake was van een nauwe samenwerking tussen de twee en zegt dat ze ook samen de voorverkenningen deden. Daarom worden hun rollen als even zwaar gezien. Er is onder meer DNA van beide mannen aangetroffen in de vluchtauto.

Signalement

De twee ontkennen dat ze betrokken zijn geweest bij de moord. De advocaat van Moreno B. zei bijvoorbeeld dat zijn cliënt helemaal niet lijkt op het signalement dat de politie van de schutter gaf. Zo werd er gezocht naar iemand met een tenger en smal postuur, terwijl B. "dubbel gespierd" en "enorm breed" zou zijn.

Er is ook een derde verdachte in de zaak. Dat is Anouar T., een neef van Ridouan Taghi. Hij hoorde volgens het OM bij de groep voorverkenners. De zaak tegen hem zal op een later moment inhoudelijk worden behandeld, hij zit niet meer in voorarrest.