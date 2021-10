GGD en Amsterdam UMC gaan ook op griep testen na coronatest

Wie zich laat testen op het coronavirus in een teststraat, wordt "op zeer korte termijn" ook getest op het griepvirus. Dat hebben de GGD en het Amsterdam UMC besloten. Er wordt namelijk gevreesd voor een zware griepgolf en de testen kunnen inzicht geven in het aantal besmettingen.

Dat meldt EenVandaag. "Mensen met griep- of verkoudheidsklachten gaan toch al naar de teststraat", zegt Menno de Jong, viroloog van het Amsterdam UMC, tegen het televisieprogramma. "We krijgen zo een beter beeld van wanneer het griepvirus gaat circuleren en in welke mate."

Het testen op het griepvirus moet "op zeer korte termijn" gebeuren. Voor de test wordt dan hetzelfde monster gebruikt dat voor de coronatest wordt afgenomen. Een extra wattenstaafje is dus niet nodig. De Jong zegt dat er naast de griep dan ook naar andere luchtwegvirussen gekeken wordt.

Volgens de viroloog is het belangrijk om het aantal besmettingen te monitoren, omdat er daarmee voorspeld wordt wat er in de ziekenhuizen kan gaan gebeuren. Kwetsbare groepen kunnen door de griep namelijk in het ziekenhuis belanden. Maatregelen zouden dat dan weer kunnen voorkomen.

De Jong zei in de zomer in een gesprek met AT5 al dat er vanwege de griep mogelijk maatregelen genomen moeten worden in het najaar.