Politie dringend op zoek naar vermiste Rudy

De vermiste man zat in een instelling van HVO aan de Jan Rebelstraat in Osdorp. Hij is 1.77 meter lang, heeft zwart/grijs haar en bruin/zwarte ogen.

Hij ziet zeer slecht en loopt met een blindenstok. "Zonder medicatie kan hij eventueel onberekenbaar worden", laat de politie weten.

Wie weet waar Rudy is, wordt gevraagd de politie te bellen.