Paauw: "600 miljoen extra nog niet genoeg voor versterking politiekorpsen"

Tijdens het televisieprogramma Buitenhof zei hij dat er geen "zigzagkoers" meer mag zijn. Volgens Paauw is er een groot personeelstekort en lukt het niet om de klassen gevuld te krijgen, terwijl er in het verleden juist nauwelijks agenten aangenomen werden vanwege geldtekort.

Weeffouten

"Ten eerste, kijk eens wat verder over de bal heen", zei Paauw. "Er zitten nog een aantal weeffouten in de hele financiering. Hou het solide. Kijk welke inzetten je wil doen. Het is nog uit de tijd van de nationale politie, dat de aspiranten, de mensen die in opleiding zijn, tellen voor een volledige FTE. Dat is natuurlijk ook een manier waarop je capaciteit neerzet die er niet is."

Korpschef van de Nationale Politie Henk van Essen zei eerder dat er 600 miljoen extra voor de hele politieorganisatie nodig was, maar volgens Paauw is dat te weinig. "Als we verder kijken en we willen inderdaad die ondermijning aanpakken, het zijn in de wijken, digitalisering, et cetera, en je wil een politie zijn die tot de beste van de politie behoort. En ik vind nog steeds dat de Nederlandse politie een van de betere korpsen van de wereld is. Maar dan gaat het wel meer kosten dan 600 miljoen."

Naïviteit

Hij reageerde in het programma ook op de aanhouding van de advocaat en neef van Ridouan Taghi. "We moeten onze naïviteit achter ons laten. Dat betekent ook dat we vanwege doorgaand crimineel handelen vanuit de cellencomplexen, vanuit de PI's en met name de EBI's, er gewoon echt een ander regime op moeten loslaten."

De politie zit er volgens Paauw zelf niet naïef in. Hij wijst erop dat er ook mobieltjes gevonden worden als gevangenissen doorzocht worden. "Dit is nou de grootste ergernis van politiemensen. En ook van mensen die in het stelsel werken en tegelijkertijd van journalisten."