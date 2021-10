De grootste pompoen van de stad staat op het Singel: "Hij is niet te tillen"

Een bewoner van het Singel in het centrum heeft op eigen initiatief een buurttuin met maar liefst 80 pompoenen gemaakt. In het tuintje, dat op de kruising met de Korte Korsjespoortsteeg ligt, staat ook de grootste pompoen van de stad.

Van 1 juli tot 24 september is de pompoen gegroeid naar een gewicht van 530 kilo. "De pompoen is net zoals ik opgekweekt in het oosten", zegt initiatiefnemer Arie. De vrucht is in een vrachtwagen vervoerd naar de tuin waarbij Arie hulp kreeg van zes buurtbewoners. "Hij is niet te tillen."