Amsterdamprijs voor de Kunst naar Cherella Gessel, documentaire Klassen en Aslan Muziekcentrum

Het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) heeft de winnaars van de Amsterdamprijs voor de Kunst 2021 bekendgemaakt. De prijzen zijn uitgereikt vanuit het Internationaal Theater Amsterdam op het Leidseplein. Performer Cherella Gessel, Aslan Muziekcentrum en documentaire Klassen van makers Ester Gould en Sarah Sylbing zijn de winnaars van de jaarlijks terugkerende prijs van het AFK.

“Wat de genomineerden verbindt is hun volstrekt oorspronkelijke stem in het Amsterdamse culturele landschap en hun sterke binding met Amsterdam”, stelt jury-voorzitter Daria Bukvić. “Het is het grote genoegen van de jury om in een vol Internationaal Theater Amsterdam de kunst te vieren en de winnaars bekend te maken.” De winnaars van de prijs krijgen ieder een geldbedrag van 35 duizend euro en een keramische sculptuur van kunstenaar Tim Breukers. De overige genomineerden ontvangen daarnaast, voor het eerst sinds de Amsterdamprijs bestaat, een bedrag van 3.750 euro. Dit wordt uitgereikt “als gebaar naar het talent toe in de stad”, laat het AFK weten. Het bedrag voor de genomineerden is beschikbaar gesteld door cultuur-wethouder Touria Melliani.

Sarah Sylbing & Ester Gould

Werk van het jaar: documentaire Klassen De documentaire Klassen, van Ester Gould en Sarah Sylbing, laat zien hoe het onderwijssysteem in Nederland ongelijkheid in de hand werkt. In zeven afleveringen nemen de documentairemakers de kijker mee in de wereld kinderen die niet altijd dezelfde kansen hebben vanwege hun verschillende sociaal-economische achtergronden. De documentaire toont niet alleen de structuren in het Nederlandse onderwijs, ook de liefde voor Amsterdam-Noord komt goed naar voren in Klassen. Maker Sarah Sylbing schoof eerder dit jaar ook aan bij de zomertalkshow van AT5, De Zwoele Stad.

Cherella Gessel

Stimuleringsprijs: Cherella Gessel Multidisciplinair performer Gessel kenmerkt zich in haar werk met haar veelzijdigheid. Van dans, spoken-word, film en zelfs haar eigen styling: de creatiedrang spat van haar werk af. Hiermee toont Cherella zich als een boegbeeld voor de huidige generatie kunstenaars. Zowel online, op onder meer Instagram, als op het podium van een intiem theater. Cherella Gessel overwon als zwarte queer-vrouw trauma’s uit haar jeugd in Emmen. In haar voorstelling ‘Yoniverse’ laat ze op met een energiede hip-hopperformance zien dat kunst een helende kracht kan hebben en die kracht in jezelf schuilt.

Bewezen kwaliteit: Aslan muziekcentrum Aslan muziekcentrum is actief sinds 1997 in de stad. De muziekschool bereikt met een buitenschools educatieprogramma ruim twaalfhonderd kinderen. Daarnaast leidde het vele muziekdocenten op, die op hun beurt weer jonge kinderen in aanraking brengen met de muziek. Deze winnaar van de Amsterdamprijs is volgens de jury een pionier in het toegankelijk maken van muziekonderwijs voor kinderen die normaal gesproken niet snel met kunst in aanraking komen. Het Muziekcentrum uit Amsterdam West opereert in de hele stad met een veelzijdig programma. Met theater-, dans- en muzieklessen in de klas en buiten schooltijd inspireren ze kinderen om hun artistieke talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

Zuhâl Gezik - artistiek directeur Aslan muziekcentrum