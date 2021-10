12 miljoen voor opknappen Banne Noord: verzakkingen en wateroverlast aangepakt

In Banne Noord is er op meerdere plekken regelmatig sprake van verzakte grond en wateroverlast. Daarnaast zijn enkele voorzieningen behoorlijk verouderd en wordt er geklaagd over gevaarlijke verkeerssituaties. Het college wil dat nu aanpakken.

Van het geld wordt tevens de groenstrook bij het Parlevinkerpad uitgebreid tot een park. Dat was een grote wens van de inwoners, vertelt wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ontwikkeling). "In gesprek met bewoners bleek bijvoorbeeld dat het groene karakter van de wijk enorm gewaardeerd wordt en dat bewoners kansen zagen om het groen te verbeteren. Zo is het idee ontstaan om van het groen rond het Parlevinkerpad een echt park maken.”

Daarnaast worden de groene hoven groene hoven tussen de gebouwen opgeknapt en wordt er geïnvesteerd in verkeersveiligheid voor fietsers en wandelaars.

Toekomstplannen

Verder wordt er ook een begin gemaakt met het uitvoeren van diverse toekomstplannen voor de wijk. De komende jaren komen er in het gebied zo’n 485 nieuwe woningen voor diverse doelgroepen bij, op de locaties Noorderbreedte, Fokkemast-Parlevinker en de Driemaster. Dat worden grotendeels middeldure en sociale huurwoningen. Aan de Parlevinker komt een multifunctioneel gebouw voor kunst en cultuur. Ook komt er komt er een nieuwe ‘buurtkamer’ en een jeugdgebouw.

Er liggen nog meer ideeën klaar voor Banne Noord, maar daarvoor moeten er nog vervolgonderzoeken plaatsvinden en met bewoners worden gesproken.