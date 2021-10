Pianobar Maxim krijgt waarschuwing na uurtje langer doorgaan

De sluitingstijd noemde hij vorige week 'onzinnig'. "Iedereen is gecontroleerd en dus iedereen is veilig. Bovendien gaan ze daarna met z'n allen naar huisfeestjes", zei hij er over. Swaan hield er al rekening mee dat zijn actie gevolgen zou kunnen hebben. "De consequenties kunnen groot zijn, maar dat is me het waard."

Die consequentie is een waarschuwing. Mocht hij de regel nog eens overtreden, dan kan burgemeester Halsema beslissen om de zaak een week te laten sluiten. Ook nieuwe waarschuwingen of andere maatregelen behoren dan tot de mogelijkheden, vertelt een woordvoerder van de gemeente.

Komende woensdag maakt de gemeente bekend of afgelopen weekend meer horecazaken regels hebben overtreden en wat de eventuele consequenties zijn.