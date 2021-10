Misdaad NL V Oscar Hammerstein over 30 jaar cel voor moord op Wiersum: "Levenslang was beter geweest"

De moord op Derk Wiersum was en is nog steeds een grote schok voor collega-advocaten. Oscar Hammerstein, die Wiersum kortstondig opvolgde als advocaat van kroongetuige Nabil B. na de moord op Wiersum, hoopt dat de 30 jaar celstraf in hoger beroep toch nog omgezet wordt in levenslang.

Hoewel 30 jaar de maximale tijdelijke gevangenisstraf is die een rechter kan opleggen, vindt Hammerstein levenslang een passender straf. Om criminelen nog meer af te schrikken. En ook om de veiligheid van advocaten beter te waarborgen. Hammerstein: "Op de eerste plaats is het goed dat ze zo snel zijn gepakt, vastgezet en veroordeeld. 30 jaar is lang en je hebt kans dat het in hoger beroep levenslang wordt. Ik was wel voor levenslang geweest omdat dat een nóg sterker signaal is naar de mensen die mogelijk ook verleid worden om iemand in koelen bloede te vermoorden."

Advocaat Peter Plasman uitte zijn verontwaardiging een jaar na de dood van Wiersum door een statement te maken op zijn kantoorramen. Daarop waren de woorden 'Derk Wiersum' en 'Rechtsstaat' te lezen. Plasman: "Ik oordeel niet over het bewijs, want daarvoor ken ik het dossier niet goed genoeg, maar als dit de daders zijn, vind ik het een passende straf." De rechtbank veroordeelde de verdachten niet tot levenslang omdat het de eerste keer was dat ze een levensdelict pleegden. Plasman: "Bij levenslang zit je ook echt je hele leven lang binnen en dat roept ook de vraag op wat je dan de opdrachtgevers moet geven. Maar dit is een moord plus, dat is een aanslag op de rechtsstaat werd destijds gezegd. Dan moet je als rechtsstaat ook keihard reageren als je meent dat je de daders voor je hebt staan." Schrikt een straf van 30 jaar af? Plasman: "Het probleem is: criminelen die aanslagen of liquidaties plegen, kijken niet vooraf 'hoeveel krijg ik?'. De rechtbank had ook de vrijheid om levenslang op te leggen, dus dit is vooral vergelding en bescherming van de maatschappij.



Hammerstein: "Ze hebben in ieder geval gezien dat ze er niet mee wegkomen, en die 30 jaar is absoluut een sterk signaal. Wat dat betreft was levenslang beter geweest, want levenslang schrikt echt af. En dat is ook beter voor de veiligheid van advocaten."

De uitspraak vandaag heeft vandaag opnieuw een grote impact op beide advocaten. "Het is een van de ernstige gebeurtenissen in deze eeuw in Nederland", zegt Hammerstein. "Ik denk dat iedere advocaat zich geraakt voelde. Niet alleen omdat een voortreffelijk collega werd vermoord, maar ook omdat het nooit is voorgekomen dat iemand zo grof de rechtsorde heeft willen verstoren door een advocaat om te leggen." Plasman: "De moord op Derk Wiersum is een breed gedragen verdriet, bij dit soort gelegenheden komt dat weer boven. Het is maar goed ook, dat we beseffen waar sommige mensen mee bezig zijn en dat we daar hard tegen moeten optreden."