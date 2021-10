Zorgen over woningen op parkeerterrein RAI: "De buurt is er niet op ingericht"

Op het huidige parkeerterrein moeten straks honderden woningen, maar mogelijk ook winkels, horeca en sportfaciliteiten komen. Daarnaast komt er een tunnel voor het vrachtverkeer dat bij de RAI moet zijn.

Een buurtbewoonster geeft in niet te misverstane woorden aan wat ze van de (woon-)plannen vindt. "Dat vind ik ruk, mag ik dat zeggen?", zegt ze. "Omdat het park er nu al niet op ingericht is dat er zoveel mensen in de zomer komen, en er wordt nul gehandhaafd. De scholen zitten hier overval, moet ik nog verder gaan? De buurt is er gewoon niet op ingericht."

Een andere buurtbewoner is een stuk positiever gestemd. "Als ze die parkeerplaatsen ergens anders kwijt kunnen en ze mogen er 300, 400 huizen neerzetten, heb ik zoiets van: waarom niet?"

Nieuw concept

RAI-directeur Paul Riemers verwacht dat de buurt de vruchten van de plannen zal plukken. "De duizenden vrachtwagenbewegingen hebben invloed op de stad. Of het nou CO2, fijnstof, congestie of onveiligheid is. Op het moment dat we die verkeersbewegingen kunnen weghalen, denk ik dat de buurt blij is met een dergelijk initiatief." Wat de buurt echter vindt van de komst van de woningen, durft hij niet te zeggen. "Die discussie moeten we eerst nog met elkaar voeren."