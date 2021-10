Bouwbedrijf krijgt in hoger beroep 19.000 euro boete voor dodelijk ongeval met heistelling

Een bouwbedrijf uit Volendam is ook in hoger beroep veroordeeld voor het dodelijke ongeval met een antieke heistelling in 2016 op Zeeburgereiland. Het bedrijf moet een geldboete van 19.000 euro betalen. Die boete is lager dan het OM had geëist.

Bij het ongeval kwam de directeur van woningbouwvereniging De Alliantie om het leven. Ook raakte een man zwaargewond. Het ongeluk gebeurde nadat er met een touw aan de ouderwetse, symbolische heipaal-stelling (driepoot) werd getrokken. De stelling viel daarna om.

Instructies

Volgens het gerechtshof kan het het bouwbedrijf verweten worden dat de driepoot door onjuiste bediening is omgevallen. Het bedrijf 'had ervoor moeten zorgen dat instructies over het gebruik van de driepoot aanwezig of bekend zouden zijn of ervoor moeten zorgen dat bij het bedienen van de driepoot begeleiding of toezicht door een ter zake deskundige zou plaatsvinden, maar heeft dit nagelaten'.

Het OM had in hoger beroep 40.000 euro geldboete geëist. Het bedrijf was eerder ook veroordeeld tot het betalen van dat bedrag. Het gerechtshof komt dus op een lagere straf uit, 'op grond van de ernst van de feiten en de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en gelet op de draagkracht van de verdachte'.

Geen aanleiding

Het hof schrijft in het vonnis dat voor dit soort strafbare feite een geldboete van de vierde categorie kan worden opgelegd. Dat komt neer op een boete van ongeveer 20.000 euro. Voor een hogere categorie ziet het hof, anders dan het OM, geen aanleiding, omdat het om een rechtspersoon gaat.

Mede omdat de de 'redelijke termijn van berechting' zou zijn verstreken, valt de boete duizend euro lager uit.