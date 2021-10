Stad NL V Vandaag LIVE op AT5: de Omarmprijs

Vanmiddag om 16.00 uur wordt in Podium Mozaïek de Omarmprijs uitgereikt. Deze prijs wordt overhandigd aan de mooiste Amsterdamse initiatieven voor het verkleinen van armoede in de stad.

Onder leiding van Hadassah de Boer en ondersteund door Nienke de la Rive Box zullen er gesprekken plaatsvinden over armoede in de stad en de bestrijding daarvan. Onder andere Abdelhamid Idrissi, Marjolein Moorman, Lucas de man en Amsterdammertje van het Jaar Imane Valk zullen deelnemen aan deze gesprekken. Gedurende de gehele live-uitzending worden verschillende prijzen uitgereikt aan initiatieven voor Amsterdammers met een kleine portemonnee. De muzikale invulling is in handen van zangeres Moraya.

Quote “Erg trots op alle initiatieven en de mensen die deze initiatieven dragen met hun hart” Clarence Seedorf

Genomineerde initiatieven Afgelopen week besteedden we al aandacht aan verschillende genomineerde initiatieven. Zo kregen we een kijkje in de keuken bij Sonja, die kookt voor Noord. Ook gingen we langs bij de Kids van Amsterdam Oost waar kinderen van 5 tot 25 jaar buitenschoolse activiteiten worden aangeboden en zagen we hoe Rob geholpen werd met zijn kapotte fiets bij de Boshalte. Dit waren slechts 3 van maar liefst 40 initiatieven die vandaag mogelijk in de prijzen vallen.

Prijzengeld In de categorieën Gelijke kansen voor Kinderen, Iedereen doet mee, Iedereen Perspectief en Jong zal elk een geldprijs worden toegekend aan het winnende initiatief. Eén van die vier initiatieven zal worden beloond met de hoofdprijs van €5000 om hun goede werk mee voort te kunnen zetten. De overige winnaars zullen elk een prijs van €2500 ontvangen.

Winnaars Omarmprijs 2020 - PACT Amsterdam

Jong Dit jaar is voor het eerst de categorie Jong in het leven geroepen. De initiatieven binnen deze categorie zijn opgezet door jongeren die zich op verschillende manieren inzetten voor armoedebestrijding in de stad. Erg belangrijk, want hoe gaat de toekomst van de stad de strijd aan met armoede?

Jury Maar wie bepaalt welke initiatieven in de prijzen vallen? Niet de minsten. Zo is Clarence Seedorf dit jaar onderdeel van de jury. “Erg trots op alle initiatieven en de mensen die deze initiatieven dragen met hun hart”. Ook ondernemer Annemarie van Gaal bepaalt dit jaar weer mede welke initiatieven een financiële boost krijgen voor hun werkzaamheden. “Ik ben bij best veel prijsuitreikingen betrokken, maar de Omarmprijs is de belangrijkste prijs van het jaar", aldus van Gaal. Andere juryleden zijn pianist Iris Hond, wethouder Marjolein Moorman, Rabobank-directievoorzitter Ugur Pekdemir, Amsterdammertje van het Jaar Imane Valk, winnaar Omarmprijs 2020 Abelhamid Idrissi en voormalig coördinator Stadspas Douwe Veenstra.