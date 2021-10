Het is weer ouderwets druk in de stad: "Spits is een gekkenhuis, maar ook wel weer gezellig"

De ANWB meldde vanmorgen de drukste ochtendspits sinds het begin van de coronacrisis. En ook in Amsterdam is de drukte helemaal terug van weggeweest. Vooral op de wegen en veerponten lijkt alles weer als vanouds.

Volgens de gemeente zit de stad qua verkeersdrukte voor 85 procent op het oude niveau. Alleen in het openbaar vervoer liggen de cijfers lager. Voor de uitbraak van de coronapandemie vervoerde het GVB op een gemiddelde werkdag 938-duizend reizigers. Nu is dat veertig procent minder.

Volgens Daniël van Motman, adviseur verkeersmanagement bij de gemeente Amsterdam, begint het aantal reizigers in het OV wel toe te nemen. "Dat tikt ook wel weer aan. Het heeft volgens mij ook wel te maken met de mondkapjesplicht in het OV."

Van Motman verwacht dat de verkeersdrukte eind dit jaar of begin volgend jaar weer helemaal op het niveau van 2019 is. "Back to normal." Een reiziger die net de veerpont bij Amsterdam Centraal afstapt: "De spits is weer een gekkenhuis. Maar dat is ook wel weer gezellig."