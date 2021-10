Hulp bij coronatoegangsbewijs: "Geen idee wat ik moet doen als mijn telefoon leeg is"

Om naar een restaurant, film of sportwedstrijd te gaan moeten Amsterdammers een coronatoegangsbewijs laten zien. Het activeren van de app is niet voor iedereen even makkelijk. Amsterdammers kunnen daarom hulp krijgen bij de OBA, het Stadsloket of bij Cybersoek in Amsterdam-Oost.

AT5

Bij Cybersoek worden mensen geholpen die vragen hebben over het coronatoegangsbewijs. Het woord soek betekent markt in het Arabisch. Zoals een markt is Cybersoek dus een ontmoetingsplek voor Amsterdammers met vragn over digitale zaken. Medewerker van Cybersoek Shady Kasas helpt mensen met deze vragen. Hij merkt dat er bij veel bezoekers toch nog veel onduidelijk is over het coronatoegangsbewijs."Wat is de juiste app om te downloaden? "Coronacheck, coronascanner, coronamelder, enzovoort. Veel mensen weten niet wat ze moeten installeren", aldus Kasas. Maar het vinden van de goede applicatie is niet het enige probleem vertelt Kasas: "Er komen ook mensen die geen smartphone hebben en die niet weten wat ze moeten doen. In dit geval kun je een QR-code printen. Daar hebben wij een speciale handleiding voor gemaakt."

Quote "Ik heb nog een papieren print, die kan ik ook altijd gewoon nog meenemen" voorbijganger

Dat er nog genoeg onduidelijkheid over de mogelijkheden van de QR-code bestaat blijkt wel als wij voorbijgangers spreken. " Ehm nee, ik heb geen idee wat ik moet doen als mijn telefoon leeg is. Gelukkig is mijn telefoon over het algemeen goed opgeladen, want ik weet eerlijk gezegd niet wat ik zou doen", vertelt een bioscoopmedewerker. Een ander weet wel raad met dit probleem: "Ik heb nog een papieren print, die kan ik ook altijd gewoon nog meenemen."

Quote "Nu ga ik lekker naar trouwfeesten, het restaurant of andere dingen" bezoeker cybersoek

"Ik kom hier om mijn QR-code te downloaden. Ik heb dit nodig voor de ouderavonden van mijn kinderen en om naar het theater te gaan", vertelt een vrouw die komt binnenlopen. Na een korte uitleg van Shady en een paar klikken op de knop is het geregeld. "Nu ga ik lekker naar trouwfeesten, het restaurant of andere dingen. Ik ben heel erg blij", vertelt ze met een grote glimlach.