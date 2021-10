Gemeente leent Liander 55 miljoen euro om stroomproblemen op te lossen

Het stadsbestuur is van plan om netbeheerder Liander 55 miljoen euro te lenen. Het geld is bedoeld om de knelpunten van het elektriciteitsnet aan te pakken.

De capaciteit van de elektriciteitsnetten moet de komende jaren op veel plekken verdubbelen door de toenemende elektriciteitsvraag en meer lokale opwek van elektriciteit. Dat heeft al op twee plekken in de stad ertoe geleid dat nieuwe grootverbruikers geen stroom meer krijgen.

600 miljoen

Alliander, dat bestaat uit Liander, Quirion en Kenter, heeft de aandeelhouders in mei gevraagd om een lening van 600 miljoen euro. Het stadsbestuur wil meedoen voor 55 miljoen, omdat de gemeente 9,2 procent van de aandelen van Alliander heeft.

"Amsterdam draagt door de lening van 55 miljoen euro bij aan het versterken van de financiële positie van Alliander en daarmee aan een toegankelijke en betrouwbare energievoorziening", stelt wethouder Victor Everhardt (Deelnemingen).

Coherent pakket

Volgens wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid en Ruimtelijke Ontwikkeling) moet het Rijk ook de portemonnee trekken. "Wij gaan dan ook graag in gesprek om in samenspraak met netbeheerders en andere aandeelhouders spoedig tot een coherent pakket aan maatregelen te komen waarmee er voldoende financiering is voor de benodigde netverzwaringen."

De gemeenteraad moet nog instemmen met het verstrekken van de lening.