Stad NL V Emma (28) wint belangrijke dansprijs: "Sinds ik kon lopen was ik al aan het dansen"

Opstaan en slapen met dans, dat klinkt voor Rosalie Schilder van Wij Zijn Amsterdam niet onbekend. Al van jongs af aan traint zij als danser in Amsterdam. Om wat van haar wereld te laten zien, gaat ze langs bij de Henny Jurriens Studio. Daar ontmoet ze danser, choreograaf en dansdocent Emma Evelein, die onlangs een belangrijke prijs won.

Samen met haar danspartner Remy Tilburg nam Emma de RIDCC Partner Award in ontvangst, de grootste choreografische duettencompetitie ter wereld. En het is een prijs die deuren opent. Emma mag nu namelijk samenwerken met één van de bekendste dansgezelschappen ter wereld: Het Nederlands Danstheater. "Ik voelde me super vereerd, voor zowel een danser of choreograaf is het echt een droom om daar binnen te komen."

Quote "Als je danst heb je het gevoel dat je in een wereld komt waar niemand anders in kan" Emma Evelein, Danser

Emma is al bijna haar hele leven bezig met dansen. "Vroeger stond ik al op te treden voor vrienden en familie en daar ben ik eigenlijk nooit mee gestopt. Nu sta ik op sets voor music video's of geef ik les en maak ik mijn eigen choreografieën. Het klinkt cliché, maar eigenlijk ben ik vanaf het moment dat ik kon lopen al begonnen met dansen."

Emma geeft aan dat dansen je vrijheid kan geven in een wereld waarin alles steeds sneller gaat. "Als je danst heb je het gevoel dat je in een wereld komt waar niemand anders in kan." Door middel van lesgeven of choreografieën kan Emma die wereld aan een ander laten voelen. "Mensen leren je op een andere manier kennen dan alleen hoe je bent als je praat."

Quote "Het kan super overweldigend zijn, zowel fysiek als mentaal" Emma Evelein, Danser

Het leven van een danser is prachtig ,maar het heeft ook zo zijn mindere momenten, geeft Emma toe. "Het kan super overweldigend zijn, zowel fysiek als mentaal. Neem rust waar nodig, maar houd daarnaast je eigenwaarde in de gaten, er gaat altijd iemand zijn die mooier of beter is en meer wordt geboekt."

Quote "Wees ervan bewust hoe dapper je bent als kunstenaar" Emma Evelein, Danser

Voor jonge dansers en makers heeft Emma de volgende tip: "Take care of yourself, zeker in deze wereld met social media, de druk en het feit dat alles steeds duurder wordt. Artiesten die er écht voor gaan zijn zeldzaam, dus wees ook bewust van hoe dapper je bent als kunstenaar en zoek steun bij de mensen om je heen."