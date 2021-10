Gemeenteambtenaren eisen betere cao: "Ik weet niet eens hoe ik rond moet komen"

Vandaag hebben honderden gemeenteambtenaren drie uur lang het werk neergelegd. Van kantoormedewerkers tot vuilnisophalers en boa's: ze eisen allemaal betere arbeidsomstandigheden en een hoger salaris. "Als we niets erbij krijgen, dan komen we iedere maand geld tekort."

"Energierekeningen schieten de lucht in en de huur wordt duurder", zegt Jaap Korthof, die werkt bij de Amsterdamse veegdienst. "Het leven wordt duurder en als we niets erbij krijgen, dan komen we iedere maand geld tekort." Zelf redt hij het nog, maar hij ziet wel collega's die het zwaar hebben. Bedrijfsadministrateur Natascha van Engeldorp Gastelaars maakt het mee: "Ik weet op een gegeven moment niet meer hoe ik mijn kinderen eten moet geven. Ik zit echt dubbeltjes te draaien en ik weet eigenlijk niet eens meer hoe ik rond moet komen."

Halve procent

De vakbond FNV zet zich in voor de coa's van de gemeentemedewerkers en eisen een structurele loonsverhoging van 3,5 procent, een minimumloon van 14 euro bruto per uur en een goede vitaliteitsregeling voor jong en oud. In februari stopte de vakbond met de onderhandelingen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten die over de cao's van de ambtenaren gaat, stelde namelijk voor om de lonen met een halve procent te verhogen. "Dat is zo onder de maat, dat als je verder onderhandelt dat je er dan nog een paar tiende bij krijgt, en dat is het wel", zegt Marieke Manschot, cao-onderhandelaar bij de FNV, "En dan kan je niet anders dan de boel opschorten en zeggen: we gaan actievoeren." Ook Korthof is niet niet eens met de halve procent: "Ze zeggen dat ze ons waarderen en dan geven ze een half procent loonsverhoging. Dat is geen waardering, maar een belediging."

De VNG heeft een nieuw bod gedaan van 2,9 procent, verdeeld over twee jaar. Manschot: "Dat is absoluut niet genoeg. Nee zeker niet."

"Hard tegen hard"

Van Engeldorp Gastelaars, Korthof en Manschot laten alledrie weten dat als er niet naar hun wensen wordt geluisterd, ze nog veel meer gaan actievoeren met hun collega's. "Dat hier kantoormedewerkers staan, mensen van vuil, mensen van de veegdiensten en mensen van de handhaving", zegt Van Engeldorp Gastelaars. "Dat laat zien dat het speelt onder heel veel mensen in Amsterdam. Nu staan we al met veel, maar de volgende keer staan we nog met veel meer mensen. Dan wordt het hard tegen hard."