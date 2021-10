'Amsterdammer Gordon F. gearresteerd na schietpartij in Lijnden'

Op verdenking van betrokkenheid bij de schietpartij in de nacht van zondag op maandag in Lijnden is Amsterdammer Gordon F. aangehouden. Hij is dinsdagmiddag door een arrestatieteam in de Cornelis Schuytstraat in Zuid opgepakt en afgevoerd, zo meldt Het Parool.

Gordon F. is een 40-jarige veroordeelde crimineel. Hij schoot in 2001 een drugsdealer dood in De Pijp en is berecht voor wapenbezit. Nu wordt hij in verband gebracht met een incident langs de Hoofdweg van Lijnden.

Daar werd maandagmorgen in een gele Lamborghini een 29-jarige Amsterdammer aangetroffen die was neergeschoten. Het slachtoffer zou buiten levensgevaar naar het ziekenhuis zijn gebracht. De politie bevestigt aan AT5 en NH Nieuws dat er een 40-jarige man is aangehouden in Amsterdam-Zuid vandaag. Vanwege lopend politie-onderzoek kunnen ze niet bevestigen dat de aanhouding verband houdt met de schietpartij in Lijnden.