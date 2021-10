Overval op Fashion Hotel in Nieuw-West

Het WestCord Fashion hotel aan de Hendrikje Stoffelstraat in Nieuw-West is vannacht overvallen.

Dat gebeurde rond twee uur in de nacht. Of er buit is gemaakt, is nog onduidelijk. De politie heeft nog in de omgeving gezocht naar de overvaller(s). Het lijkt erop dat er niemand is gepakt.

De politie heeft de zaak in onderzoek.