Greg (41) ontweek kogel in bijzijn van vriendin en twee jonge kinderen in Zuidoost

Een bizarre middag voor de 41-jarige Greg op het Krimpertplein in Zuidoost. Op 28 september zit hij rond 14.00 uur samen met vrienden, zijn vriendin en diens jonge kinderen wat te drinken voor de snackbar op het plein. Een voorbijganger waarmee hij een korte woordenwisseling heeft komt even later terug met een vuurwapen. Greg kan de kogel die de verdachte afvuurt nog maar net ontwijken. In het opsporingsprogramma Bureau 020 doet hij zijn verhaal.

Vanuit de richting van de Kloekhorststraat komen een man en een vrouw aangelopen. In het voorbijgaan kijkt de man over zijn schouder en de richting van Greg en vraagt: "waarom blijven jullie zo kijken"?. Greg reageert verontwaardigd en vraagt waarom hij niet zou mogen kijken. "Dingen kunnen snel gebeuren in Amsterdam, hoe lang blijven jullie hier nog zitten?", vraagt de man.

"Het was een mooie zonnige middag. We zaten aan een picknicktafel bij de snackbar een biertje te drinken. De eigenaar was mensen aan het helpen. Ik zat hier met een vriendin van mijn vriendin en haar kinderen van 1 en 2 jaar oud."

Greg is niet zijn echte naam en hij vertelt zijn verhaal liever onherkenbaar in beeld, omdat de gebeurtenissen heel heftig zijn geweest. "De mensen om mij heen zijn heel onrustig, dagelijks worden ze geconfronteerd met deze plek", zegt Greg vanaf de plek waar hij moest wegduiken voor een kogel.

De man en de vrouw lopen door in de richting van de Kuilsenhofweg, om de hoek van het Krimpertplein. Na een minuut of vijf ziet Greg dezelfde man opnieuw aankomen, dit keer op een oude damesfiets. Hij fietst de stoep op en stopt ter hoogte van de picknicktafel. "Waarom blijven jullie kijken naar mensen", zegt de man en hij blijft met zijn fiets bij de picknicktafel hangen. "Ik weet niet waarom, maar hij bleef rondjes draaien bij ons, misschien om een goede positie te kiezen."

Het lijkt even of de man vertrekt, maar dan verdwijnt zijn hand in zijn jaszak en haalt een vuurwapen tevoorschijn. Greg, die inmiddels is opgestaan, is op zijn hoede en moet wegduiken achter de kar van de snackbar om een kogel uit het wapen te ontwijken. "Ik heb zeker gedacht dat het niet goed zou aflopen."

Volkswagen Polo

"Het slachtoffer is na een korte woordenwisseling, op klaarlichte dag in het bijzijn van zijn vrienden, vriendin en diens kinderen beschoten. Dit had veel erger af kunnen lopen en wij willen graag weten wie hier verantwoordelijk voor is", zegt Anneke de Vries van de politie Amsterdam.

"Om deze zaak zo snel mogelijk op te lossen willen wij mensen die beschikken over beeldmateriaal oproepen om deze met ons te delen. Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat een blauwe Volkswagen Polo met geblindeerde achterramen bij het incident betrokken is geweest. Dit voertuig stond geparkeerd bij het Krimpertplein en is na het incident met hoge snelheid weg richting de Kolfschotenstraat. Wellicht dat er mensen zijn die dit voertuig in de afgelopen weken of maanden heeft gezien, of weet waar deze thuishoort", besluit De Vries.

Signalement

De verdachte heeft een licht getinte huidskleur is rond de 20 jaar oud en heeft een mager postuur. Hij is ongeveer 1.75 lang, heeft kort steil zwart haar en droeg een zwarte jas met een wit embleem van North Face bij zijn linker borst. Verder had hij een lichtblauwe spijkerbroek aan.